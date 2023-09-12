Siskaeee dan Virly Virginia Bakal Diperiksa Terkait Produksi Film Porno

JAKARTA - Siskaeee dan Virly Virginia akan diperiksa terkait produksi film porno. Diketahui, Polda Metro Jaya telah menggerebek rumah produksi yang membuat film porno di kawasan Jakarta Selatan. Polisi kemudian menangkap lima orang yang memproduksi film porno.

Kelima orang tersebut yakni I selaku sutradara; JAAS sebagai kameramen; AIS sebagai editor film; AT sebagai penata suara, dan SE sebagai sekretaris.

“Kelima tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa (11/9/2023).

Siskaeee dan Virly Virginia yang bertindak sebagai pemeran dalam film yang diproduksi akan dimintai keterangan.

"SKE dan VV (diperiksa) minggu ini," lanjut Kombes Ade.

Siskaeee dan Virly Virginia saat ini masih berstatus saksi. Mereka diketahui bermain dalam film berjudul Kramat Tunggak.