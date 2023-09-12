Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bucin, Pratama Arhan Persembahkan Gol Timnas Indonesia U-23 untuk Azizah Salsha

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |21:40 WIB
Bucin, Pratama Arhan Persembahkan Gol Timnas Indonesia U-23 untuk Azizah Salsha
Pratama Arhan persembahkan gol untul Azizah Salsha (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pratama Arhan berhasil mencetak gol ke gawang Turkmenistan U-23. Gol Arhan menjadikan skor Indonesia unggul 2-0 dan berhasil membawa Timnas U-23 lolos ke Piala Asia 2023.

Bucin, itu yang tergambar dari rasa cinta Arhan kepada sang istri, Azizah Salsha. Ia mempersembahkan gol istimewa tersebut kepada sang istri. Arhan berselebrasi dengan memperlihatkan kaus dalam bertuliskan Azizah lengkap dengan tanggal pernikahan.

Bucin, Pratama Arhan Persembahkan Gol Timnas Indonesia U-23 untuk Azizah Salsha

"Azizah, 20-08-2023," tulisan di kaus Arhan.

Arhan tampak begitu bahagia, mencetak gol dan kemudian dipersembahkan kepada sang istri. Kemudian Azizah yang tersorot kamera tampak bahagia dan terharu atas selebrasi yang dilakukan Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
