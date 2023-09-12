Kabar Bahagia, Kiki Amalia Hamil Anak Pertama

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis Kiki Amalia. Belum genap satu tahun dinikahi Agung Nugraha, Kiki Amalia mengumumkan, dirinya tengah mengandung anak pertama.

Momen bahagia itu dibagikan Kiki Amalia melalui akun Instagramnya. Perempuan berusia 41 tahun itu mengunggah video saat ia dan sang suami sedang berada di rumah sakit untuk melihat hasil USG.

Kehamilan Kiki Amalia pun tengah memasuki usia 15 minggu. Hampir empat bulan belakangan ia dan sang suami memilih untuk merahasiakan kabar bahagia ini untuk sementara waktu.

Tak lupa ia meminta agar para pengikutnya di Instagram mendoakan yang terbaik agar kehamilannya berjalan lancar dan ia selalu diberi kesehatan hingga proses persalinan nantinya.

"We've Been keeping a little secret! Syukur Alhamdulillah I"m #15weekspregnant .. Doakan yang terbaik ya teman semua," tulis Kiki Amalia melalui dikutip dari akun Instagram @kikiamaliaworld, Selasa (12/9/2023).

Raut wajah bahagia terpancar dari Agung Nugraha. Ia terlihat mengacungkan jempolnya ke arah kamera usai melihat hasil USG dari monitor. Kiki Amalia tentu tak kalah bahagia dan terharu meski wajahnya ditutupi masker.

BACA JUGA: