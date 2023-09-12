Lee Junho Bakal Gelar Fan Meeting di Jakarta, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Lee Junho akan menyapa para penggemarnya di delapan kota Asia, mulai Oktober mendatang. Kabar baiknya, dia juga akan singgah ke Indonesia.

Personel 2PM itu mengumumkan jadwal tur fan meeting perdananya yang bertajuk 'Junho The Moment', pada Selasa (12/9/2023). Taipei menjadi kota pertama yang disinggahi sang aktor, pada 14 Oktober 2023, dilanjutkan Makau pada 4 November mendatang.

Sepanjang November 2023, Lee Junho akan melanjutkan turnya di Asia Tenggara, dimulai dari Manila (11 November 2023), Kuala Lumpur (18 November 2023), dan Jakarta (25 November 2023).

Aktor King The Land itu akan melanjutkan tur fan meeting 'Junho The Moment' pada Desember 2023. Dimulai dari Hong Kong (2 Desember 2023), Singapura (8 Desember 2023), dan Bangkok (10 Desember 2023).

Tur fan meeting Lee Junho ini merupakan lanjutan dari agenda serupa yang dimulainya di Seoul, Korea Selatan, pada 22 Januari 2022. Fan meeting itu digelar untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-32.

Sementara itu, Lee Junho digaet untuk membintangi drama baru Netflix, Cashero, setelah sukses King The Land. Drama itu diadaptasi dari webtoon berjudul serupa yang berkisah tentang superhero yang berusaha melindungi kehidupan masyarakat biasa.