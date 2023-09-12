Advertisement
Alasan Gilang Dirga Baru Terjun ke Politik Sekarang

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |17:48 WIB
JAKARTA - Gilang Dirga terjun ke politik pada pemilihan umum 2024. Baru terjun sekarang, Gilang mengaku sudah memiliki ketertarikan di dunia politik sejak lama. Namun, dia tak ingin gegabah dalam mewujudkan impiannya tersebut.

"Karena 2019 kemarin kan gue baru nanya-nanya aja gimana, ini langkahnya gimana, kalau gue kesini masuknya gimana, ini begini gimana dan akhirnya mungkin ini saat yang tepat," kata Gilang Dirga saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Alasan Gilang Dirga Baru Terjun ke Politik Sekarang

Pria 34 tahun itu merasa tak ada alasan lagi menunda langkahnya ke panggung politik. Sebab, dia menilai kehidupannya sangat lekat dengan sistem politik meski dalam ruang lingkup keluarga.

"Kita di rumah aja itu jadi kepala keluarga ada aja masalah, itu bukan diri kita sendiri ada istri, anak, art, apalagi ngurusin banyak orang, pasti ada resikonya. Kalau gue nggak mencoba untuk maju, gue nggak akan tahu berapa besar pro kontranya," ucap Gilang Dirga.

"Lagi pula niat gue kan sebenarnya tulus, maksudnya dalam artian gue nggak muluk-muluk," sambungnya.

