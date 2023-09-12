Mertua Meninggal, Rianti Cartwright Gelar Pernikahan Adat

JAKARTA - Rianti Cartwright membagikan kabar duka. Ayah mertuanya, Tapian Pander Nainggolan meninggal dunia di usia 78 tahun pada Minggu 10 September 2023.

"Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga, Bapak Tapian Pander Nainggolan pada usia 78 tahun. Meninggal dunia di RS St. Carolus Salemba pada Minggu, 10 September 2023 pukul 08.50 WIB," tulis Rianti di cerita Instagram pribadinya @riantic pada Selasa (12/9/2023).

Rianti juga mengabarkan jenazah sang mertua akan dimakamkan pada Rabu 13 September di Rumah Duka Carolus lantai 7 ruang Rafael C di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Menariknya, bersamaan dengan kabar duka tersebut, Rianti juga membagikan potret dirinya melaksanakan pernikahan adat dengan sang suami. Melalui unggahan Instagram pribadinya yang terbaru, Rianti terlihat sedang bersiap-siap untuk menggelar acara pernikahan adat atau mengadati.

Mengadati adalah upacara pernikahan pada suku Batak. Pesta pernikahan ini dilakukan oleh sepasang kekasih yang sudah melakukan pernikahan secara sah dalam negara tetapi belum melakukan pernikahan adat.

Ternyata prosesi mengadati tersebut telah diminta oleh ayah mertua sejak dulu. Namun, Rianti dan sang suami baru dapat melaksanakannya sekarang, satu hari sebelum jenazah ayah mertua dimakamkan.

"Waktu Amang (panggilan untuk ayah mertua) masih ada, Amang sudah beberapa kali minta kami nikah adat and aku diberi marga. Sekarang Amang sudah tidak ada, aku dan @casalfonso akan diadatin hari ini sebelum upacara pemakaman besok," tulis Rianti dalam caption unggahan Instagram pribadinya.

Rianti dan Cassanova Alfonso melaksanakan acara pernikahan adat ini dengan sungguh-sungguh. Rianti dan sang suami berdandan dan menggunakan baju adat Batak lengkap.

Rianti sebagai pengantin perempuan terlihat menggunakan kebaya dan rok hitam. Kemudian, rambutnya yang panjang disanggul satu rapi di belakang kepalanya. Adapun aksesoris yang digunakan oleh Rianti berupa riasan kepala sortali, kain songket merah yang melingkar di kepala dengan hiasan berwarna emas.

