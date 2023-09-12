Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ratu Meta Siap Berangkat Umrah, Boyong sang Anak yang Baru Lahir

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:00 WIB
Ratu Meta Siap Berangkat Umrah, Boyong sang Anak yang Baru Lahir
Ratu Meta siap berangkat umrah. (Foto: Instagram/@ratu_meta705)
A
A
A

JAKARTA - Ratu Meta siap melaksanakan ibadah umrah pada 29 Oktober mendatang. Rencananya, ia akan berangkat bersama keluarga.

Ratu Meta dan suami, Yogi Rindaldi, akan membawa serta anak mereka yang baru lahir pada 6 Mei lalu, yaitu Muhammad Salman Alfarisi. Tak lupa ia memboyong suster yang merawat bayinya.

"Alhamdulillah tahun ini kita sekeluarga berangkat umrah bareng dengan travel Wisata Harapan Nusantara bersama sahabat saya yang juga rekan artis bernama Shinta Bachir dan juga ustadz Zainal Arifin," ungkap Ratu Meta.

Ini bukan pengalaman pertamanya berangkat umrah. Ia berkali-kali ke Tanah Suci dengan travel yang sama karena alasan kenyamanan.

"Banyak jamaahnya di travel Wisata Harapan Nusantara. MasyaAllah Travel terpercaya dan harganya tidak dimain-mainkan sesuai dengan budget," ujar Ratu Meta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement