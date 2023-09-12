Ratu Meta Siap Berangkat Umrah, Boyong sang Anak yang Baru Lahir

JAKARTA - Ratu Meta siap melaksanakan ibadah umrah pada 29 Oktober mendatang. Rencananya, ia akan berangkat bersama keluarga.

Ratu Meta dan suami, Yogi Rindaldi, akan membawa serta anak mereka yang baru lahir pada 6 Mei lalu, yaitu Muhammad Salman Alfarisi. Tak lupa ia memboyong suster yang merawat bayinya.

"Alhamdulillah tahun ini kita sekeluarga berangkat umrah bareng dengan travel Wisata Harapan Nusantara bersama sahabat saya yang juga rekan artis bernama Shinta Bachir dan juga ustadz Zainal Arifin," ungkap Ratu Meta.

Ini bukan pengalaman pertamanya berangkat umrah. Ia berkali-kali ke Tanah Suci dengan travel yang sama karena alasan kenyamanan.

"Banyak jamaahnya di travel Wisata Harapan Nusantara. MasyaAllah Travel terpercaya dan harganya tidak dimain-mainkan sesuai dengan budget," ujar Ratu Meta.