Billy Syahputra Bantah Jalin Asmara dengan Anak Pinkan Mambo

JAKARTA - Billy Syahputra menegaskan tak punya hubungan asmara dengan anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley. Namun, belakangan ini ia memang berhubungan dekat dengan remaja 16 tahun tersebut.

"Gue sebenernya selagi orangnya asik, ya sebisa mungkin deket, sekarang sebagai teman, nggak lebih," kata Billy Syahputra saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Billy kemudian menjelaskan tujuannya menjalin kedekatan dengan Michelle Ashley. Dia mengaku iba dengan kehidupannya yang pernah menerima perlakuan tak senonoh dari ayah tirinya sendiri.

Billy bahkan mengaku sering mendengar curhatan Michelle sejak menjalin kedekatan. Setelah itu, adik Olga Syahputra ini memandang Michelle punya kepribadian baik.