Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Billy Syahputra Bantah Jalin Asmara dengan Anak Pinkan Mambo

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |11:41 WIB
Billy Syahputra Bantah Jalin Asmara dengan Anak Pinkan Mambo
Billy Syahputra bantah jalin asmara dengan anak Pinkan Mambo. (Foto: Instagram/@bilsky16)
A
A
A

JAKARTA - Billy Syahputra menegaskan tak punya hubungan asmara dengan anak Pinkan Mambo, Michelle Ashley. Namun, belakangan ini ia memang berhubungan dekat dengan remaja 16 tahun tersebut.

"Gue sebenernya selagi orangnya asik, ya sebisa mungkin deket, sekarang sebagai teman, nggak lebih," kata Billy Syahputra saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Billy kemudian menjelaskan tujuannya menjalin kedekatan dengan Michelle Ashley. Dia mengaku iba dengan kehidupannya yang pernah menerima perlakuan tak senonoh dari ayah tirinya sendiri.

Billy bahkan mengaku sering mendengar curhatan Michelle sejak menjalin kedekatan. Setelah itu, adik Olga Syahputra ini memandang Michelle punya kepribadian baik. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173645/billy_syahputra_dan_vika_kolesnaya-RCQc_large.jpg
Istri Billy Syahputra Melahirkan Anak Pertama, Mak Vera: Ganteng kayak Bule
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146162/billy_syahputra-y73T_large.jpg
Billy Syahputra Santai Tanggapi Isu Vika Kolesnaya Hamil Duluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146087/billy_syahputra-3zuo_large.jpg
Billy Syahputra Tanggapi Isu Nikah Siri dengan Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3145974/billy_syahputra-2hsX_large.jpg
Anwar BAB Sebut Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya sudah Nikah Siri di Belarus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141588/billy_syahputra-phnO_large.jpg
Billy Syahputra Buka Suara soal Isu Pengajian Jelang Menikah dengan Vika Kolesnaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129289/billy_syahputra-pzTI_large.jpg
Vika Kolesnaya Kenakan Gaun Rancangan Ivan Gunawan di Hari Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement