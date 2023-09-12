Khloe Kardashian Kenang Tragedi 9/11: Kami Tak Akan Pernah Melupakannya

SELEBRITI Khloe Kardashian memperingati tragedi 9/11 yang setelah 22 tahun berlalu. Tepat pada 11 September 2001, menara kembar World Trade Center New York, Amerika Serikat, runtuh akibat serangan teroris.

Melalui akun Twitternya, Khloe menulis kalimat mengharukan tentang tragedi 9/11 yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ia mengenang semua kejadian, terutama korban yang kehilangan nyawa karena peristiwa yang jadi sorotan dunia kala itu.

"Kami tidak akan pernah melupakannya. Untuk 2997 orang yang hilang di hari itu, untuk pahlawan-pahlawan, responden pertama, pemadam kebakaran NYC, dan semua orang yang terdampak pada 22 tahun lalu," tulis Khloe, dikutip pada 12 September 2023.

"Kami akan selalu mengingat kalian. Selalu. Hati kami bersama kalian hari ini," sambungnya.