Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Khloe Kardashian Kenang Tragedi 9/11: Kami Tak Akan Pernah Melupakannya

Lintang Tribuana , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |11:22 WIB
Khloe Kardashian Kenang Tragedi 9/11: Kami Tak Akan Pernah Melupakannya
Khloe Kardashian kenang tragedi 9/11. (Foto: Instagram/@khloekardashian)
A
A
A

SELEBRITI Khloe Kardashian memperingati tragedi 9/11 yang setelah 22 tahun berlalu. Tepat pada 11 September 2001, menara kembar World Trade Center New York, Amerika Serikat, runtuh akibat serangan teroris.

Melalui akun Twitternya, Khloe menulis kalimat mengharukan tentang tragedi 9/11 yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ia mengenang semua kejadian, terutama korban yang kehilangan nyawa karena peristiwa yang jadi sorotan dunia kala itu.

"Kami tidak akan pernah melupakannya. Untuk 2997 orang yang hilang di hari itu, untuk pahlawan-pahlawan, responden pertama, pemadam kebakaran NYC, dan semua orang yang terdampak pada 22 tahun lalu," tulis Khloe, dikutip pada 12 September 2023.

"Kami akan selalu mengingat kalian. Selalu. Hati kami bersama kalian hari ini," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/14/33/2629291/khloe-kardashian-dan-tristan-thompson-menanti-anak-kedua-melalui-ibu-pengganti-FC3Lk0bbMz.jpeg
Khloe Kardashian dan Tristan Thompson Menanti Anak Kedua Melalui Ibu Pengganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/08/33/2391575/khloe-kardashian-panik-foto-bikini-tanpa-editan-miliknya-tersebar-di-medsos-ltTO6CFpOk.jpg
Khloe Kardashian Panik, Foto Bikini Tanpa Editan Miliknya Tersebar di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/29/33/2301208/khloe-kardashian-positif-covid-19-fe8sg3Si2u.jpg
Khloe Kardashian Positif COVID-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/12/33/2213056/buang-buang-tisu-toilet-khloe-kardashian-banjir-kritik-netizen-c7wOO6F3UB.jpg
Buang-Buang Tisu Toilet, Khloe Kardashian Banjir Kritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/14/33/2199215/khloe-kardahsian-dan-tristan-thompson-tampil-kompak-demi-ultah-anak-6t20ERMh9w.jpg
Khloe Kardahsian dan Tristan Thompson Tampil Kompak demi Ultah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/04/03/33/2193806/setahun-pisah-khloe-kardashian-belum-bisa-move-on-dari-tristan-thompson-ykw7bN9CKU.jpg
Setahun Pisah, Khloe Kardashian Belum Bisa Move On dari Tristan Thompson
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement