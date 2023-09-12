Fuji Bahas Pacar Pemain Bola ke Gala Sky, Netizen: Malah Ngespill Sendiri

JAKARTA - Rumor kedekatan selebgram Fujianti Utami alias Fuji dan pesepakbola Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar kian berembus kencang. Sejumlah momen kebersamaan mereka pun terendus oleh publik melalui video dan foto yang beredar di media sosial.

Sebelumnya, Fuji diduga sengaja terbang ke Surabaya demi menyaksikan Asnawi secara langsung yang sedang membela Timnas Indonesia dalam laga FIFA Match Day melawan Turkmenistan pada 8 September 2023 lalu.

Satu hari setelahnya, Fuji dan Asnawi diduga malam mingguan bersama lantaran kedapatan sedang berada di mal hingga makan malam romantis.

Baru-baru ini, Fuji diduga kembali memberikan pesan tersirat bahwa dirinya memang memiliki kedekatan dengan Asnawi. Dugaan ini bermula dari unggahan ibu Fuji, Dewi Zuhriati yang memperlihatkan momen saat Gala Sky sedang video call bersama Fuji.

Kala itu keduanya sedang mengobrol santai dengan menyinggung soal pacaran. Sang keponakan yang polos mendadak bertanya kepada tantenya soal status jomblonya. Dewi Zuhriati pun mendadak tertawa mendengar pertanyaan cucunya itu.