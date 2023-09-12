Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Mackenyu Arata, Aktor Ganteng Pemeran Zoro dalam Serial One Piece

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |10:15 WIB
Biodata dan Agama Mackenyu Arata, Aktor Ganteng Pemeran Zoro dalam Serial <i>One Piece</i>
Biodata dan agama Mackenyu Arata (Foto:Murphy Multiverse)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Mackenyu Arata, aktor ganteng pemeran Zoro dalam serial One Piece yang ditayangkan Netflix. Pemilihan aktor asal Jepang ini, ternyata tak lepas dari campur tangan Eiichiro Oda, penulis asli manga One Piece.

Oda, dalam wawancaranya dengan The New York Times mengungkapkan, proyek live-action tidak semestinya mengubah cerita terlalu drastis. Yang terpenting adalah sang aktor dapat menggambarkan karakter sesuai ekspektasi fans One Piece.

“Kami memilih para aktor setelah diskusi dengan penggemar dari seluruh dunia. Karena para aktor ini akan berperan sebagai kru Bajak Laut Topi Jerami yang mana wajah, aura, tampilan fisik, dan gestur mereka sesuai dengan karakter aslinya,” ujar Oda.

Mackenyu Arata

Biodata dan agama Mackenyu Arata, (Foto: Instagram)

Lalu siapa Mackenyu Arata? Aktor 27 tahun ini lahir di Los Angeles, Amerika Serikat dari aktor bela diri ternama, Sonny Chiba dan Tamami. Kedua orangtuanya bercerai pada 2015 dan sang ayah meninggal dunia pada Agustus 2021.

Dia sebenarnya bukan orang baru di dunia akting. Di usia 16 tahun, dia mengawali karier aktingnya dengan membintangi serial TV Jepang, Team Astro, pada 2005. Dia kemudian memulai debut Hollywood dengan membintangi Pacific Rim: Uprising pada 2018.

Serial One Piece juga bukan proyek perdananya dalam genre anime. Pada 2019, dia bermain dalam film Tokyo Ghoul S, kemudian Rurouni Kenshin: The Final (2021), Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022), Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy (2022), dan Knights of The Zodiac.

Halaman:
1 2
