Nagita Slavina Kangen Hamil, Kode Cipung Bakal Punya Adik?

JAKARTA - Nagita Slavina salah satu artis yang kehidupannya tak pernah lepas dari sorotan publik. Kini, ia kembali mencuri perhatian karena mengunggah foto saat dirinya hamil.

Dalam foto itu, Nagita terlihat foto bersama sang suami memakai pakaian rumah sakit jelang melahirkan. Sementara, Raffi hanya menggunakan kaus dan jogger pants. Keduanya pose memakai masker sambil memegang perut buncit Nagita.

"Kangen hamil," tulis Nagita dalam keterangan foto seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @raffinagita1717, Senin (11/9/2023).

Dalam beberapa kesempatan, ibu dua anak itu memang berencana memiliki momongan. Dia ingin sekali memiliki anak perempuan. Apakah ini kode dari Nagita?