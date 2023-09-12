Venna Melinda Kompak dengan Ivan Fadilla Demi Ultah Verrell Bramasta: Harus Silaturahmi

JAKARTA - Artis senior Venna Melinda masih kompak dengan mantan suaminya, Ivan Fadilla Soedjoko, saat memberikan surprise ulang tahun anak sulung mereka, Verrell Bramasta yang ke-27 pada 11 September 2023 di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Meski kini berstatus sebagai mantan suami istri, Venna mengatakan bahwa tali silaturahmi harus tetap berjalan. Kedekatan ini juga terjadi karena pertimbangan anak-anak mereka yang makin dewasa.

"Oh nggak apa-apa namanya silaturahmi, kalau kami harus silaturahmi kepada siapapun dan kalau buat anak, pasti orangtua memberikan yang terbaik meski kita berpisah," ujar Venna Melinda kepada awak media

Perayaan ulang tahun Verrell ini akhirnya jadi momen menyatukan keluarga. Venna selalu ingin sang putra tetap merasakan kehangatan orangtuanya meski sudah berpisah.