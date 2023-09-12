Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venna Melinda Kompak dengan Ivan Fadilla Demi Ultah Verrell Bramasta: Harus Silaturahmi

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |05:30 WIB
Venna Melinda Kompak dengan Ivan Fadilla Demi Ultah Verrell Bramasta: Harus Silaturahmi
Perayaan ulang tahun ke-27 Verrell Bramasta. (Foto: Selvianus /MPI)
A
A
A

JAKARTA - Artis senior Venna Melinda masih kompak dengan mantan suaminya, Ivan Fadilla Soedjoko, saat memberikan surprise ulang tahun anak sulung mereka, Verrell Bramasta yang ke-27 pada 11 September 2023 di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Meski kini berstatus sebagai mantan suami istri, Venna mengatakan bahwa tali silaturahmi harus tetap berjalan. Kedekatan ini juga terjadi karena pertimbangan anak-anak mereka yang makin dewasa.

"Oh nggak apa-apa namanya silaturahmi, kalau kami harus silaturahmi kepada siapapun dan kalau buat anak, pasti orangtua memberikan yang terbaik meski kita berpisah," ujar Venna Melinda kepada awak media

Perayaan ulang tahun Verrell ini akhirnya jadi momen menyatukan keluarga. Venna selalu ingin sang putra tetap merasakan kehangatan orangtuanya meski sudah berpisah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159145/venna_melinda-LVuj_large.jpg
Venna Melinda Pasrah Belum Dapat Jodoh Lagi di Usia 53 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135515/verrell_bramasta-jLIJ_large.jpg
Venna Melinda Restui Verrell Bramasta Menikah Tahun Ini: Dia Sudah Matang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124929/venna_melinda-BscC_large.jpg
Kesan Venna Melinda Pertama Kali Bertemu Fuji: Menyenangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3084907/venna_melinda-bK18_large.jpg
Venna Melinda Akhirnya Temukan Alamat Ferry Irawan, Impian Cerai Segera Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014413/venna-melinda-berharap-dapat-kasih-sayang-dari-anak-lewat-cara-sederhana-dqUbAXdAFI.jpg
Venna Melinda Berharap Dapat Kasih Sayang dari Anak Lewat Cara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014334/venna-melinda-berharap-verrell-bramasta-bisa-tiru-sikapnya-saat-jadi-anggota-dpr-2dXdaazgxr.jpg
Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement