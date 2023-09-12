Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Intip Perayaan Ultah ke-27 Verrell Bramasta, Meriah dan Hangat

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |04:30 WIB
Intip Perayaan Ultah ke-27 Verrell Bramasta, Meriah dan Hangat
Perayaan ulang tahun ke-27 Verrell Bramasta. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta merayakan ulang tahunnya yang ke-27 pada 11 September 2023. Momen ini semakin spesial karena dihadiri orangtuanya, Venna Melinda dan Ivan Fadilla Soedjoko yang masih kompak meski sudah bercerai.

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) Verrell Bramasta tiba di lokasi acara sekitar Pukul 20.56 WIB. Sebelum memasuki area, mata dari mantan kekasih Natasha Wilona ini sengaja ditutup oleh pihak keluarga sebagai bentuk suprise.

Lampu sengaja dimatikan, kemudian sang ibu, Venna Melinda, muncul lalu merangkulnya. Suasana makin meriah karena diiringi lagu ulang tahun yang dinyanyikan oleh keluarga dan kerabatnya.

Usai memberikan surprise, Verrell Bramasta memberikan kata sambutan. Dia mengucapkan terima kasih kepada orangtua yang ikhlas membesarkannya hingga saat ini.

"Terima kasih buat mama dan papa selama ini selalu memberikan Verrel kasih sayang dan cinta. Sorry kalau ngomongin ini selalu sedih," kata Verrell Bramasta saat ditemui di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan, Senin (11/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187448/verrell_bramasta-zIpA_large.jpg
Kata Verrell Bramasta usai Dihujat Imbas Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173125/verrell_bramasta_dan_fuji-RLqx_large.jpg
Diisukan Putus dari Fuji, Verrell Bramasta: Alhamdulillah, Masih Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156674/verrell_bramasta-BZDS_large.jpg
Verrell Bramasta Bangga Jadi Duta Maritim Koarmada RI: Ini Bukan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156475/verrell_bramasta-CJ7t_large.jpg
Jadi Duta Maritim, Verrell Bramasta Tegaskan Tak Terima Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146071/verrell_bramasta-8ihG_large.jpg
Biodata dan Agama Verrell Bramasta, Artis dan Politisi yang Diserbu Fans di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144260/verrell_bramasta-osSy_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji, Ivan Fadilla Ngebet Punya Cucu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement