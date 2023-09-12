Intip Perayaan Ultah ke-27 Verrell Bramasta, Meriah dan Hangat

JAKARTA - Aktor Verrell Bramasta merayakan ulang tahunnya yang ke-27 pada 11 September 2023. Momen ini semakin spesial karena dihadiri orangtuanya, Venna Melinda dan Ivan Fadilla Soedjoko yang masih kompak meski sudah bercerai.

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia (MPI) Verrell Bramasta tiba di lokasi acara sekitar Pukul 20.56 WIB. Sebelum memasuki area, mata dari mantan kekasih Natasha Wilona ini sengaja ditutup oleh pihak keluarga sebagai bentuk suprise.

Lampu sengaja dimatikan, kemudian sang ibu, Venna Melinda, muncul lalu merangkulnya. Suasana makin meriah karena diiringi lagu ulang tahun yang dinyanyikan oleh keluarga dan kerabatnya.

Usai memberikan surprise, Verrell Bramasta memberikan kata sambutan. Dia mengucapkan terima kasih kepada orangtua yang ikhlas membesarkannya hingga saat ini.

"Terima kasih buat mama dan papa selama ini selalu memberikan Verrel kasih sayang dan cinta. Sorry kalau ngomongin ini selalu sedih," kata Verrell Bramasta saat ditemui di kawasan Bintaro, Tanggerang Selatan, Senin (11/9/2023).