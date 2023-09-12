Sinopsis Film Saranjana, Angkat Kisah Mistis Kota Gaib

JAKARTA - Sinopsis Film Saranjana akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini akan mengisahkan kota gaib di Kalimantan bernama Saranjana.

Film ini mengisahkan sebuah Band bernama Signifikan asal Jakarta mengadakan tur konser di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Shita (Adinda Azani), sang vokalis, menghilang secara misterius.

Setelah mencari informasi, anggota band lainnya meyakini Sitha berada di Saranjana, sebuah kota yang dipercaya warga lokal sebagai kota ghaib yang modern dan maju.

Dalam waktu 7 hari Mereka pun harus melakukan petualangan yang penuh dengan kejadian horor dan mistis untuk masuk ke kota Saranjana dan membawa sang vokalis Kembali.

Film ini disutradarai oleh Johansyah. Baginya film ini begitu menarik karena menghadirkan kisah mistis yang berbeda.

"Saranjana menurut saya genre horor yang sangat berbeda karena kebanyakan horor kan dari Jawa atau Sunda, kali ini ada sesuatu yang baru original dari Kalimantan,” kata Jo dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.

