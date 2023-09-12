Sinopsis Film 12 Strong, Pasukan Pencari Teroris 11 September di Afganistan

JAKARTA - Sinopsis Film 12 Strong akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 12 Strong adalah sebuah film perang aksi Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Nicolai Fuglsig dan ditulis oleh Ted Tally dan Peter Craig.

Film ini didasarkan pada buku non-fiksi Horse Soldiers karya Doug Stanton, yang menceritakan kisah Pasukan Khusus Angkatan Darat AS yang dikirim ke Afghanistan segera setelah serangan 11 September. Film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Ben O'Toole, William Fichtner, dan Rob Riggle.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan 50% berdasarkan 173 ulasan, dan rating rata-rata 5,5/10.

Sinopsis Film 12 Strong

Mitch Nelson, seorang kapten Angkatan Darat AS dengan Detasemen Operasional Baret Hijau Alpha (ODA) 595, pindah ke rumah baru bersama istri dan putrinya pada 11 September 2001, setelah menerima tugas sebagai staf di bawah Letnan Kolonel Bowers.

Saat berita tentang serangan teroris dahsyat hari itu tersiar, Nelson dengan sukarela memimpin 595 orang ke Afghanistan. Bowers awalnya menolak, tetapi prajurit veteran CW5 Hal Spencer, yang sebelumnya dijadwalkan untuk pensiun, membujuk Bowers untuk memberi Nelson komando 595 lagi, serta mengajukan diri untuk penempatan tersebut.

Setelah meninggalkan keluarga mereka, 595 pasukan melakukan perjalanan ke Uzbekistan pada tanggal 7 Oktober 2001. Setelah diberi pengarahan dan dievaluasi oleh COL Mulholland, Komandan Grup Pasukan Khusus ke-5, Nelson dan 595 dipilih untuk bertarung bersama pemimpin Aliansi Utara Abdul Rashid Dostum.

ODA 595 dimasukkan secara diam-diam di Afghanistan di atas kapal Boeing CH-47 Chinook yang diterbangkan oleh SOAR ke-160 pada tanggal 19 Oktober 2001. Mereka mendarat 40 mil di selatan Mazar-i-Sharif, kota terbesar keempat di negara itu dan benteng lama Taliban, tempat mereka bertemu Dostum. Enam dari 12 anggota, dipimpin oleh Nelson, berangkat bersama Dostum ke pegunungan, sementara enam lainnya tetap berada di kamp berbenteng yang dijuluki "The Alamo" di bawah komando Spencer.

