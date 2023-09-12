Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Acha Septriasa Datangi Psikolog Demi Peran di Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |12:11 WIB
Acha Septriasa Datangi Psikolog Demi Peran di Film <i>Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2</i>
Acha Septriasa datangi psikolog demi perannya di film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. (Foto: Instagram/@septriasaacha)
A
A
A

JAKARTA - Acha Septriasa tengah membintangi film terbarunya berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2: Desa Bunuh Diri, produksi Unlimited Production. Ia berperan sebagai Naya, dosen psikologi. 

Acha bahkan sempat mendatangi psikolog di Sydney demi mendukung aktingnya di film garapan sutradara Anggy Umbara itu. Guna mendalami perannya, ia sampai mengisi tingkat depresi sampai tingkat 4 demi dapat surat rujukan.

"Karena ini dosen jadi lebih ke pengajar yaa, aku tapi beneran ke psikolog saya cari surat rujukan untuk ketemu psikolog," kata Acha Septriasa saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/9/2023).

Setelah berhasil dan bertemu dengan psikolog, ibu satu anak ini pun jujur. Ia mengaku bahwa kedatangannya ke psikolog demi tuntutan pekerjaan.

Plot twist-nya adalah ketika bertemu psikolog, ternyata Acha Septriasa juga butuh seorang ahli untuk mengatasi mentalnya yang dianggap selama ini sehat dan baik-baik saja.

Halaman:
1 2
