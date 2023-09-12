Intip Penampilan Manis Aruma di At America

JAKARTA - Aruma berkesempatan tampil di @america untuk tema ‘Tribute @america: Hispanic Culture Trough Movie Soundtrack’. Diketahui, Hispanic sendiri merupakan istilah yang berakar dari kata Spanyol, orang Spanyol dan budaya Spanyol.

Aruma menyuguhkan berbagai macam soundtrack fenomenal. Membawakan 8 lagu secara utuh, untuk lagu pertama ia membawakan ‘Perhaps Perhaps Perhaps’ yang menjadi OST film Cruella. Kemudian, dilanjut dengan OST fenomenal lainnya yang pernah viral pada masanya, yakni ‘Remember Me’ yang menjadi OST film animasi ‘Coco’.

