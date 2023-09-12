Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Penampilan Manis Aruma di At America

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |01:30 WIB
Intip Penampilan Manis Aruma di At America
Intip penampilan Aruma (Foto: ist)
JAKARTA - Aruma berkesempatan tampil di @america untuk tema ‘Tribute @america: Hispanic Culture Trough Movie Soundtrack’. Diketahui, Hispanic sendiri merupakan istilah yang berakar dari kata Spanyol, orang Spanyol dan budaya Spanyol.

Aruma menyuguhkan berbagai macam soundtrack fenomenal. Membawakan 8 lagu secara utuh, untuk lagu pertama ia membawakan ‘Perhaps Perhaps Perhaps’ yang menjadi OST film Cruella. Kemudian, dilanjut dengan OST fenomenal lainnya yang pernah viral pada masanya, yakni ‘Remember Me’ yang menjadi OST film animasi ‘Coco’.

BACA JUGA:

Rilis Single Hilang Kendali, Aruma Bercerita Tentang Cinta Tanpa Balas 

