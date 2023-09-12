Jevin Julian Tak Permasalahan Royalti Lagu, Tapi

JAKARTA - Jevin Julian mengungkapkan pendapatnya soal royalti lagu. Seperti diketahui royalti memang tengah menjadi problematika di kalangan pencipta lagu.

Bagi Jevin Julian, ia tak begitu mempermasalahkan hak royalti lagu yang ia ciptakan.

"Untuk gua sebagai musisi yang mempunyai lagu, royalti itu bisa didapati dari banyak hal," ujar Jevin Julian saat ditemui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

Sehingga penyanyi yang mau meng-cover lagunya atau membawakan secara live ia tidak masalah sola royalti. Asalkan lagunya tidak diakui secara pribadi.

"Orang yang mau ngecover lagu, live music do sebuah cafe dan orang membawakan lagu gua saat manggung buat gua itu gak masalah sama sekali sebenarnya," ungkap Jevin Julian.

"Jadi menurut gua itu adalah promosi in gua juga, gua seneng. Berati disukai sama orang dikenal orang cuma satu sih jangan diakuin," sambungnya.

Suami Rinni Wulandari itu hanya mengingatkan saja agar setiap lagu yang ia ciptakan diberikan credit bahwa itu adalah lagu miliknya.

"Maksudnya tolong diberi tahu aja ini lagu Jevin setelah itu lu mau bawain gak masalah sama sekali," tutur Jevin Julian.

BACA JUGA: