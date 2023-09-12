Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Sukses Digelar, Pukau Puluhan Ribu Penonton

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:15 WIB
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 Sukses Digelar, Pukau Puluhan Ribu Penonton
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: MNC Media)
LIDO - Konser LMAC MUSIC FORALL FEST 2023 telah sukses digelar di Lido Music & Art Center, pada 8 dan 9 September 2023. Penampilan sederet idol K-Pop dan musisi Tanah Air berhasil mencuri hati para penonton. 

Pada hari pertama, konser tersebut dibuka penampilan ciamik Fourtwnty yang dilanjutkan sederet tembang galau Mahalini. Panggung kemudian diambil alih Rizky Febian yang membawakan sederet tembang hits-nya.

Setelah seru-seruan dengan artis dalam negeri, grup K-Pop Secret Number sukses membuat para penggemarnya menjerit histeris. Dita cs menutup penampilan mereka dengan menyanyikan Saturday Night.

Panggung semakin panas ketika kembang api menghujani langit Lido, sebelum Taeyang naik ke atas panggung. Personel BIGBANG itu mengajak para VIP bernyanyi bersama lewat lagu Eyes, Nose, LipsRinga Linga, Shoong!, Vibe, dan Seed

Setelah memberikan penampilan terbaiknya, Taeyang meninggalkan panggung yang disambut teriakan encore dari para VIP. Dia kembali masuk ke panggung dan menyanyikan Eyes, Nose, Lips untuk VIP.

Kemeriahan hari pertama LMAC MUSIC FORALL FEST ditutup dengan penampilan ciamik DJ Dipha Barus. Keseruan konser tersebut berlanjut di hari kedua yang dibuka oleh Maliq & D’Essentials.

Panggung LMAC MUSIC FORALL FEST dipanaskan dengan penampilan Weird Genius yang membuat penonton bernyanyi bersama mendengar lagu-lagu populer mereka, termasuk Lathi. GIGI melanjutkan pesta malam itu dengan membawakan lagu-lagu legendarisnya.

Halaman:
1 2
