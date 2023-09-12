Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Album Terbaru, Gya Anandini Hadirkan Kisah Momen LDR Dengan Suami

Melati Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:01 WIB
Album Terbaru, Gya Anandini Hadirkan Kisah Momen LDR Dengan Suami
Gya Anandini kembali ke dunia musik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gya Anandini kembali lagi ke dunia musik Tanah Air lewat album bertajuk Penantian. Dari tujuh lagu di dalam album tersebut, ada satu yang ternyata ditulis sendiri oleh Gya.

Lagu yang dimaksud tidak lain adalah Menunggumu Kembali. Dari judulnya saja, sudah bisa ditebak bahwa Gya menanti sang kekasih untuk kembali ke pelukannya.

Apakah ini lagu tentang rasa patah hati seorang Gya Anandini? Rupanya bukan. Pada waktu itu Gya menumpahkan isi hatinya ketika kekasih, yang kini menjadi suami, harus pergi jauh ke negara orang.

 BACA JUGA:

Album Terbaru, Gya Anandini Hadirkan Kisah Momen LDR Dengan Suami

"Lagu Menunggumu Pulang aku tulis waktu aku lagi long distance sama suamiku ," kata Gya kepada MNC Portal di Gedung Sindo, Selasa (12/9/2023).

Gya dan Rozi, suaminya, masih berstatus sebagai sepasang kekasih. Lantaran urusan pendidikan, Rozi mau tak mau harus meninggalkan Gya sejenak ke benua lain.

"kebetulan masih pacaran , dia kuliah ke jerman jadi aku ditinggal di Jakarta," lanjutnya

Perjalanan cinta Gya yang harus dihiasi LDR berlangsung cukup lama. Terlebih, Rozi pun sampai melanjutkan pendidikan S2 di Jerman juga.

"lama juga, waktu itu setahun dulu, terus dia balik lagi, ada kuliah lagi 6 bulan, jadi bolak balik, sampai S2 dia disana," jelas Gya

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement