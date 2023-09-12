Album Terbaru, Gya Anandini Hadirkan Kisah Momen LDR Dengan Suami

JAKARTA - Gya Anandini kembali lagi ke dunia musik Tanah Air lewat album bertajuk Penantian. Dari tujuh lagu di dalam album tersebut, ada satu yang ternyata ditulis sendiri oleh Gya.

Lagu yang dimaksud tidak lain adalah Menunggumu Kembali. Dari judulnya saja, sudah bisa ditebak bahwa Gya menanti sang kekasih untuk kembali ke pelukannya.

Apakah ini lagu tentang rasa patah hati seorang Gya Anandini? Rupanya bukan. Pada waktu itu Gya menumpahkan isi hatinya ketika kekasih, yang kini menjadi suami, harus pergi jauh ke negara orang.

"Lagu Menunggumu Pulang aku tulis waktu aku lagi long distance sama suamiku ," kata Gya kepada MNC Portal di Gedung Sindo, Selasa (12/9/2023).

Gya dan Rozi, suaminya, masih berstatus sebagai sepasang kekasih. Lantaran urusan pendidikan, Rozi mau tak mau harus meninggalkan Gya sejenak ke benua lain.

"kebetulan masih pacaran , dia kuliah ke jerman jadi aku ditinggal di Jakarta," lanjutnya

Perjalanan cinta Gya yang harus dihiasi LDR berlangsung cukup lama. Terlebih, Rozi pun sampai melanjutkan pendidikan S2 di Jerman juga.

"lama juga, waktu itu setahun dulu, terus dia balik lagi, ada kuliah lagi 6 bulan, jadi bolak balik, sampai S2 dia disana," jelas Gya