Billy Syahputra Ungkap Awal Kenal dengan Anak Pinkan Mambo

JAKARTA - Billy Syahputra tengah diisukan dekat dengan putri penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley. Sebab, keduanya belakangan kerap tampil bersama di depan publik.

Namun, Billy menegaskan bahwa hubungannya dengan Michelle tak lebih dari sekedar teman dekat.

Adik mendiang Olga Syahputra itu pun memaklumi harapan netizen yang ingin keduanya benar-benar menjalin asmara.

"Gue sebenernya selagi orangnya asik, ya sebisa mungkin deket, sekarang sebagai teman, nggak lebih," kata Billy Syahputra saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Billy kemudian menceritakan awal mula perkenalan dengan Michelle. Dia mengaku iba dengan perjalanan hidup Michelle yang banyak ditimpa cobaan.

"Ada muasalnya dia wara wiri di media, ceritanya kasian sedih, akhirnya gue bikin konten YouTube, kita cuma sharing, ngobrol, main billiard kemudian anaknya baik, polos, kasian," tuturnya.

"Kalau bisa gue ajak untuk acara-acara gue, sempet aku tawarin di TV, gue bilang produser oke, tapi belum berani jadi host belum bisa," imbuh Billy.