Usus Buntu, Istri Parto Patrio 4 Kali Jalani Operasi

JAKARTA - Parto Patrio mengungkapkan sang istri Dina Risty terkena usus buntu hingga harus menjalani operasi 4 kali.

"Ada empat kali operasi kalau gak salah. Itu kurang lebih di rumah sakit empat bulan," kata Parto Patrio di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Operasi pertama dilakukan untuk membuang usus biasa. Namun setelah itu sang istri mengalami komplikasi.

"Awalnya ya usus buntu seperti biasa, ya cuma, nggak tahu salah penanganan apa ya, akhirnya pertama dibuang sih ya usus biasa segini ya, ternyata setelah berjalan beberapa waktu, ada komplikasi-komplikasi akhirnya dibuang banyak," jelas Parto.

Hingga pada akhirnya, usus sang istri harus dibuang semuanya karena mengalami infeksi.

"Ternyata ada cairan, terus harus balik lagi ke rumah sakit, kemudian ada usus yang infeksi harus dibuang lagi," tambah Parto.

Parto menerangkan awalnya sang istri mengira sakitnya itu karena masuk angin lalu meminta untuk dikerok.

