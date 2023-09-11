Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lesti Kejora Beri Sinyal Nambah Momongan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |23:01 WIB
Lesti Kejora Beri Sinyal Nambah Momongan
Lesti Kejora dan Rizky Billar (Foto: IG Lesti)
JAKARTA - Lesti Kejora memberi sinyal soal menambah momongan. Diketahui, ia dan Rizky Billar telah dikaruniai salah seorang anak laki-laki bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau akrab disapa Baby L.

Meski adanya keinginan menambah momongan, Lesti Kejora tak ingin terburu-buru, karena ia menilai masalah momongan dikasih oleh Tuhan.

"Pengen sih pengen tapi sedikasihnya aja, Insya Allah," ujar Lesti Kejora saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).

Lesti Kejora Beri Sinyal Nambah Momongan

Lebih jauh disinggung soal menjalani program sebelum menambah momongan. Pedangdut asal Cianjur mengaku belum menjalani program sekaligus berharap terbaik untuk kandungnya.

"Belum tapi di doain aja, kalau ya produksi-produksi aja," ucap Lesti Kejora sembari tertawa.

Sayangnya ia enggan membicarakan soal keinginan menambah momongan, namun ia sedikit menjelaskan soal perkembangan Baby L, kini semakin berkembang pesat.

