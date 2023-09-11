Lesti Kejora Beri Sinyal Nambah Momongan

JAKARTA - Lesti Kejora memberi sinyal soal menambah momongan. Diketahui, ia dan Rizky Billar telah dikaruniai salah seorang anak laki-laki bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau akrab disapa Baby L.

Meski adanya keinginan menambah momongan, Lesti Kejora tak ingin terburu-buru, karena ia menilai masalah momongan dikasih oleh Tuhan.

"Pengen sih pengen tapi sedikasihnya aja, Insya Allah," ujar Lesti Kejora saat ditemui di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).

Lebih jauh disinggung soal menjalani program sebelum menambah momongan. Pedangdut asal Cianjur mengaku belum menjalani program sekaligus berharap terbaik untuk kandungnya.

"Belum tapi di doain aja, kalau ya produksi-produksi aja," ucap Lesti Kejora sembari tertawa.

Sayangnya ia enggan membicarakan soal keinginan menambah momongan, namun ia sedikit menjelaskan soal perkembangan Baby L, kini semakin berkembang pesat.