Ulang Tahun Ke-32, Denise Chariesta Ngidam Ketemu Badut

JAKARTA - Denise Chariesta berusia 32 tahun tepatnya pada 5 September 2023. Namun, ia baru merayakan ulang tahunnya hari ini di Kawasan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).

Denise mengaku sangat ingin merayakan hari ulang tahun berkonsep anak-anak lengkap dengan badutnya.

"Iya emang bikinnya di sini karena kan biar meriah biar beda sama yang lain. Emang gue doyan ayamnya, emang lagi ngidam juga, terus ngidam pengin ulang tahun sama badut. Kan lucu kan badutnya, badut ayam," kata Denise Chariesta.

Selain merayakan hari lahirnya, Denise juga menggelar acara siraman untuk memperingati kandungannya yang telah memasuki usia tujuh bulan.

Meski begitu, Denise mengaku tidak malu dengan perayaan serupa oleh artis lain yang kerap digelar di hotel mewah.

"Udah biasa gue. Udah terbiasa sama kemewahan. Gue penginnya sama badut sekarang. Kenapa emg? Tapi lebih meriah dong, lucu. Kalau misalnya siraman atau apa kayak orang kan sudah biasa. Maunya yang begini yang beda lah. Masa kita mesti sama kayak orang? Kan harus beda," bebernya.

Alih-alih mengundang sederet artis papan atas, perayaan ulang tahun dan siraman tujuh bulan Denise Chariesta hanya dihadiri keluarga terdekat.

