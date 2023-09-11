Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Olla Ramlan Akui Pendapatan Berkurang Usai Berhijab

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:40 WIB
Olla Ramlan Akui Pendapatan Berkurang Usai Berhijab
Olla Ramlan akui pendapatan berkurang usai berhijab. (Foto: Instagram/@ollaramlan)
JAKARTA - Artis Olla Ramlan sudah mantap menutup aurat mengenakan hijab sejak 2019. Setelah itu, ia terus konsisten berpenampilan tertutup dengan busana muslimah yang fashionable.

Namun ternyata bukan hal yang mudah untuk Olla istiqamah sebagai perempuan berhijab. Mantan istri Aufar Hutapea ini masih belum bisa memastikan bakal memempertahankan hijabnya atau tidak ke depannya.

Untuk ke depannya kalau dibilang istiqomah atau tidak, aku pun tidak pernah tau. Karena dalam dunia ini, segala tantangan, ujian, cobaan selalu berdatangan," ucap Olla Ramlan di YouTube Venna Melnda pada Senin (11/9/2023).

Ada saja hal yang menguji kekuatan imannya mempertahankan hijab. Salah satunya perihal pendapatan yang dinilai berkurang dibandingkan sebelum menutup aurat.

