Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jaga Adab, Inara Rusli Tetap Hormati Ibu Mertua di Ruang Sidang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:30 WIB
Jaga Adab, Inara Rusli Tetap Hormati Ibu Mertua di Ruang Sidang
Inara Rusli tetap hormati Eva Manurung (Foto: IG Inara)
A
A
A

JAKARTA - Interaksi Inara Rusli dengan ibunda Virgoun, Eva Manurung berhasil menuai sorotan publik. Sebab, Inara masih menghormati sang ibu mertua.

Diketahui, setelah membongkar perselingkuhan Virgoun di media sosial, hubungan Inara Rusli dan Eva Manurung kurang baik.

Kendati begitu, keduanya baru-baru ini bertemu di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Inara pun langsung bersalaman cium tangan dengan Eva Manurung di dalam ruang sidang.

Jaga Adab, Inara Rusli Tetap Hormati Ibu Mertua di Ruang Sidang

Oleh karena itu video tersebut viral dan menuai pujian sebab ia masih bisa bersikap baik kepada sang mertua.

Menanggapi hal tersebut, Inara Rusli merasa bahwa itu adalah hal yang wajar.

"Ya gak gimana-gimana, itu mah udah suatu hal yang wajib, wajar," kata Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191605/insanul_fahmi-gBZH_large.jpg
Insanul Fahmi Sebut Penyebar Video CCTV 2 Jam Masih Orang Dekat Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191285/inara_rusli-6Eso_large.jpg
Inara Rusli Diisukan Hamil 2 Bulan, Insanul Fahmi: Anak Siapa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191232/inara_rusli_dan_insanul_fahmi-gX5Z_large.jpg
Inara Rusli Damai dengan Insanul Fahmi, Kuasa Hukum Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190766/inara_rusli-oXwr_large.jpg
Polisi Segera Periksa Inara Rusli Terkait Dugaan Perselingkuhan dan Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388/inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190121/insanul_fahmi_dan_inara_rusli-dkST_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Kembali Mesra, Laporan Polisi Diduga Hanya Gimmick
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement