Jaga Adab, Inara Rusli Tetap Hormati Ibu Mertua di Ruang Sidang

JAKARTA - Interaksi Inara Rusli dengan ibunda Virgoun, Eva Manurung berhasil menuai sorotan publik. Sebab, Inara masih menghormati sang ibu mertua.

Diketahui, setelah membongkar perselingkuhan Virgoun di media sosial, hubungan Inara Rusli dan Eva Manurung kurang baik.

Kendati begitu, keduanya baru-baru ini bertemu di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Inara pun langsung bersalaman cium tangan dengan Eva Manurung di dalam ruang sidang.

Oleh karena itu video tersebut viral dan menuai pujian sebab ia masih bisa bersikap baik kepada sang mertua.

Menanggapi hal tersebut, Inara Rusli merasa bahwa itu adalah hal yang wajar.

"Ya gak gimana-gimana, itu mah udah suatu hal yang wajib, wajar," kata Inara Rusli di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).

