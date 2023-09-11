Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aldi Taher Siap Jadi MC di Kawinan Dewi Perssik dan Rully: Pokoknya Gratis!

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |17:01 WIB
Aldi Taher Siap Jadi MC di Kawinan Dewi Perssik dan Rully: Pokoknya Gratis!
Aldi Taher siap jadi MC di pernikahan Dewi Perssik (Foto: IG Aldi Taher)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Taher mendukung hubungan mantan istrinya, Dewi Perssik dan kekasih barunya yang merupakan seorang pilot, Rully.

Aldi bahkan mendoakan keduanya segera menikah seiring dengan isu yang menyebut mereka akan naik pelaminan tahun ini.

"Semoga Dewi sama bang Rully sehat, langgeng dan kalau nikah saya pengen jadi MC sekaligus nyanyi. Ini hari berbahagia, insya Allah, semoga lancar," kata Aldi Taher saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).

Aldi Taher Siap Jadi MC di Kawinan Dewi Perssik dan Rully: Pokoknya Gratis!

Meski sudah bercerai, Aldi Taher mengaku masih menjaga hubungan baik dengan sang pedangdut.

Bahkan, kini Aldi Taher sudah menganggap Dewi Perssik sebagai kakak sendiri.

Halaman:
1 2
