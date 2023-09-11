Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dito Mahendra Ditangkap Bareskrim, Nikita Mirzani: Mau Lihat Dia Diborgol

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |11:46 WIB
Dito Mahendra Ditangkap Bareskrim, Nikita Mirzani: Mau Lihat Dia Diborgol
Nikita Mirzani. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan komentar terkait penangkapan Dito Mahendra oleh pihak Bareskrim Mabes Polri atas dugaan kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal, pada Jum'at, 8 September 2023. Nikita mengaku penangkapan tersebut sudah sangat ia nantikan.

Ibu tiga anak itu sebenarnya sangat ingin menyaksikan langsung kondisi Dito yang akhirnya diamankan pihak berwajib. Tampaknya ia penasaran seperti apa rupa seterunya itu itu setelah memakai baju tahanan dan diborgol. 

"Jujurly pengen tapi kan dia baru sampai Mabes nih sekarang tuh lagi pengembangan, jadi nggak bisa di ganggu, mungkin nanti habis rilis nggak lama lagi ya. Gue masih penasaran mau lihat dia diborgol pas rilis, pakai baju oren gitu kan," kata Nikita Mirzani saat ditemui di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan belum lama ini.

Nikita ingin menanyakan sesuatu kepada Dito ketika bertemu nanti. Pertanyaan tersebut, diakui Nikita Mirzani terkait masalahnya dulu soal kasus UU ITE yang membuat dirinya di penjara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189389/nikita_mirzani-tDVe_large.jpg
Hukuman Nikita Mirzani Diperberat, Fitri Salhuteru: Saya Sedih dan Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188754/nikita_mirzani-DTxz_large.jpg
TPPU Terbukti, Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement