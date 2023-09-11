Dito Mahendra Ditangkap Bareskrim, Nikita Mirzani: Mau Lihat Dia Diborgol

JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan komentar terkait penangkapan Dito Mahendra oleh pihak Bareskrim Mabes Polri atas dugaan kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal, pada Jum'at, 8 September 2023. Nikita mengaku penangkapan tersebut sudah sangat ia nantikan.

Ibu tiga anak itu sebenarnya sangat ingin menyaksikan langsung kondisi Dito yang akhirnya diamankan pihak berwajib. Tampaknya ia penasaran seperti apa rupa seterunya itu itu setelah memakai baju tahanan dan diborgol.

"Jujurly pengen tapi kan dia baru sampai Mabes nih sekarang tuh lagi pengembangan, jadi nggak bisa di ganggu, mungkin nanti habis rilis nggak lama lagi ya. Gue masih penasaran mau lihat dia diborgol pas rilis, pakai baju oren gitu kan," kata Nikita Mirzani saat ditemui di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan belum lama ini.

Nikita ingin menanyakan sesuatu kepada Dito ketika bertemu nanti. Pertanyaan tersebut, diakui Nikita Mirzani terkait masalahnya dulu soal kasus UU ITE yang membuat dirinya di penjara.