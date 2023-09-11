Inara Rusli Ingin Segera Cerai dari Virgoun, Merasa Terganggu Waktu dan Mental

JAKARTA - Perceraian Inara Rusli dengan Virgoun sampai saat ini masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Proses yang panjang ini rupanya membuat Inara tak sabar.

Ibu tiga anak ini mengaku ingin perceraiannya cepat-cepat diresmikan. Sebab, proses cerai yang memakan waktu panjang itu membuat mentalnya terganggu.

"Pastinya pengen cepet selesai biar bisa fokus ke bisnis, ke karier, ke anak-anak. juga karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental," ujar Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Untuk mengobati mentalnya itu, Inara bahkan sampai berkonsultasi ke psikolog. Proses cerai ini membuatnya harus mengorek luka lama yang sedang ia sembuhkan.

"Karena terus terang sebelum masuk ke pengadilan pun aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater," kata Inara Rusli.