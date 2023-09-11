Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Ingin Segera Cerai dari Virgoun, Merasa Terganggu Waktu dan Mental

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |11:00 WIB
Inara Rusli Ingin Segera Cerai dari Virgoun, Merasa Terganggu Waktu dan Mental
Inara Rusli ingin segera cerai dari Virgoun. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Perceraian Inara Rusli dengan Virgoun sampai saat ini masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Proses yang panjang ini rupanya membuat Inara tak sabar.

Ibu tiga anak ini mengaku ingin perceraiannya cepat-cepat diresmikan. Sebab, proses cerai yang memakan waktu panjang itu membuat mentalnya terganggu.

"Pastinya pengen cepet selesai biar bisa fokus ke bisnis, ke karier, ke anak-anak. juga karena masalah seperti ini cukup mengganggu aku secara waktu dan mental," ujar Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Untuk mengobati mentalnya itu, Inara bahkan sampai berkonsultasi ke psikolog. Proses cerai ini membuatnya harus mengorek luka lama yang sedang ia sembuhkan.

"Karena terus terang sebelum masuk ke pengadilan pun aku udah bolak-balik ke psikolog dan psikiater," kata Inara Rusli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191605/insanul_fahmi-gBZH_large.jpg
Insanul Fahmi Sebut Penyebar Video CCTV 2 Jam Masih Orang Dekat Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191285/inara_rusli-6Eso_large.jpg
Inara Rusli Diisukan Hamil 2 Bulan, Insanul Fahmi: Anak Siapa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191232/inara_rusli_dan_insanul_fahmi-gX5Z_large.jpg
Inara Rusli Damai dengan Insanul Fahmi, Kuasa Hukum Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190766/inara_rusli-oXwr_large.jpg
Polisi Segera Periksa Inara Rusli Terkait Dugaan Perselingkuhan dan Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388/inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190121/insanul_fahmi_dan_inara_rusli-dkST_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Kembali Mesra, Laporan Polisi Diduga Hanya Gimmick
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement