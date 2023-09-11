Jago Bela Diri, Iko Uwais Ternyata Takut pada Bubur dan Kerupuk

JAKARTA - Iko Uwais adalah salah satu aktor laga Tanah Air yang sangat terkenal. Dirinya sering kali melakukan adegan-adegan yang ekstrem. Namun, di balik itu semua, Iko Uwais ternyata memiliki ketakutan terhadap dua makanan yakni bubur dan kerupuk.

Mengutip dari saluran YouTube WOY!, Minggu (10/9/2023), Iko Uwais mengaku dirinya memang sangat tidak cocok dengan kedua makanan tersebut. Untuk bubur, makanan tersebut bisa membuat perutnya menjadi tidak nyaman dan berakhir diare.

"Kalau bubur, ini aib nih. Gua pertama kali kenal sama Audy dia suka banget sama Bubur Cikini bro. Kan gua enggak suka, apa pun yang berbentuk itu enggak suka lah gua," ucap Iko Uwais.

"Pernah tuh sama Audi, pas lagi PDKT dia suapin (bubur) aja langsung. Mau enggak maukan gua telen. Langsung reaksi tuh perut. Dari Cikini gua harus nganterin ke Bekasi terus balik lagi ke rumah. Sampai rumah langsung duar (diare)," imbuhnya.