Semakin Dekat, Fuji dan Asnawi Diduga Makan Malam Bersama

JAKARTA - Rumor kedekatan selebgram Fujianti Utami alias Fuji dan pesepakbola Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar kian berhembus kencang. Sebelumnya, Fuji diduga sengaja terbang ke Surabaya demi menyaksikan Asnawi secara langsung yang sedang membela Timnas Indonesia dalam laga FIFA Match Day melawan Turkmenistan pada 8 September 2023 lalu.

Kali ini, mereka kedapatan sedang berada di mall hingga makan malam bersama. Salah satu video yang diunggah akun TikTok @cokilittlegurl memperlihatkan sosok yang diduga Asnawi dan Fuji yang sempat ditegur satpam karena duduk di tangga mal karena sedang menunggu mobil. Asnawi terlihat memegang tas belanjaan sementara Fuji berada di sampingnya.

Dalam video yang telah ditonton 9,2 juta kali itu, keduanya kompak mengenakan hoodie serta topi dan wajah yang ditutupi masker. Momen kebersamaan keduanya yang semakin memperkuat dugaan kedekatan mereka adalah saat Asnawi dan Fuji diduga sedang makan malam bersama.

Kali ini Fuji tak lagi mengenakan topinya. Suasana candle light dinner dengan cahaya temaram terlihat begitu romantis. Asnawi dan Fuji tampak ngobrol sembari menyantap makanan. Video tersebut tampak diambil dari jarak jauh secara diam-diam.

Unggahan instagram stories Fuji pun semakin memperkuat dugaan bahwa benar dirinya adalah sosok perempuan yang sedang makan malam bersama Asnawi. Pasalnya, Fuji mengunggah foto meja makan lengkap dengan aneka menu makanan yang diduga sama persis dengan meja dalam video candlelight dinner bersama Asnawi. Fuji juga mengunggah foto dirinya memakai hoodie yang sama seperti yang dikenakan wanita dalam video makan malam tersebut.

Sontak, kolom komentar unggahan Tiktok itu pun dipenuhi oleh respons netizen yang meyakini jika benar sosok dalam video tersebut adalah Fuji dan Asnawi. Terlebih unggahan itu di unggah ulang oleh akun TikTok milik sahabat Fuji, Ratu Namira.

"Diposting ulang Ratu Namira, fix Fuji Asnawi ini mah," tulis @sof***.

"Fixxx dari posturnya Asnawi," tulis @brow**.

"Story Uti juga pakai hoodie ini" tulis @ari**.

"Ya Allah semoga jadi," tulis @ang***.