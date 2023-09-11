Bangga Karya Anak Bangsa, Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 Hadirkan 20 Kategori

JAKARTA - Melanjutkan kesuksesan di 2021, Lembaga Sensor Film (LSF) kembali menyelenggarakan Anugerah Lembaga Sensor Film 2023.

Nantinya malam Anugerah Lembaga Sensor Film akan digelar pada Kamis, 14 September 2023 pukul 19.00 WIB live di salah satu stasiun televisi swasta.

Tahun ini LSF mengangkat tema Budaya Sensor Mandiri, Bangga Karya Anak Bangsa dengan menghadirkan 20 kategori.

"Produksi dan distribusi. Produksi itu filmnya, sinetronnya, FTV nya kemudian distribusi itu perusahaannya eksibisi itu yang menayangkan bisa TV bisa bioskop. Nah makanya pertimbangan nya kami pilih jadi 20 kategori," kata Ketua Lembaga Sensor Film, Rommy Fibri Hardiyanto di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Acara ini menjadi ajang LSF untuk memberikan penghargaan serta apresiasi kepada insan perfilman dan pertelevisian Indonesia.

Direktur Programming SCM Harsiwi Achmad menyambut baik atas kepercayaan Lembaga Sensor Film.

“Sebuah kehormatan kembali dipercaya menyelenggarakan ‘Anugerah Lembaga Sensor Film 2023’. Melanjutkan sukses penyelenggaraan sebelumnya, akan mengemas program ini dengan kreativitas menarik dan tetap mempertahankan semangat yang ingin dibangun Lembaga Sensor Film yakni menyajikan tayangan yang mencerdaskan sekaligus menghibur,” tambah Harsiwi.

Nantinya, malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2023 akan dipandu oleh Raffi Ahmad, Celine Evangelista dan Ben Kasyafani.

Serta dimeriahkan oleh penyanyi dan band Tanah Air seperti GIGI, Magic 5, Mawar de Jongh, Waode POPA, Selfi Yamma, Lady Rara, Melly Lee, Indy Gunawan, Hari Putra, dr. Iqbal LIDA, dan Wulan Permata.