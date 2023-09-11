Sinopsis Film 9/11, Kisah Serangan Teror Terbesar Abad Ini

JAKARTA - Sinopsis film 9/11 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. 9/11 adalah sebuah film drama aksi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Martin Guigui dan ditulis oleh Guigui dan Steven Golebiowski.

Film tersebut didasarkan pada pertunjukan teater Elevator karya Patrick James Carson, yang berlatar belakang serangan 11 September di World Trade Center di New York City. Film ini dibintangi oleh Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon, Luis Guzmán dan Jacqueline Bisset, dan dirilis di Amerika Serikat pada 8 September 2017.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 20%, berdasarkan 10 ulasan, dengan rating rata-rata 2,6/10.

Sinopsis Film 9/11

Film dibuka dengan cuplikan cakrawala Lower Manhattan pada dini hari tanggal 11 September 2001. Michael adalah seorang kurir sepeda dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya yang masih kecil sebelum memulai rute pengirimannya. Metzie sedang minum kopi di kafe sebelum menuju ke Menara Utara, tempat dia bekerja sebagai petugas elevator.

Pada pukul 08.00, miliarder Jeffrey Cage dan istrinya, Eve, bertemu di kantor hukum Menara Utara untuk menandatangani surat cerai. Pada pukul 08.46, Michael, Eve, dan Jeffrey sedang turun dengan lift ketika American Airlines Penerbangan 11 menabrak lantai 93-99 gedung tersebut, mengakibatkan lift berhenti di sekitar lantai 38, dan komponen elektroniknya tidak berfungsi. Di dalam lift juga ada Eddie, seorang petugas pemeliharaan, dan Tina, seorang wanita yang datang ke WTC untuk putus dengan kekasihnya yang kaya raya. Mereka mencoba membuka pintu lift untuk melarikan diri namun tidak dapat melakukannya karena sistem penguncian keamanan.

Dari pusat pengiriman elevator di lantai bawah Menara Utara, Metzie berkomunikasi dengan kelompok tersebut melalui sistem alamat publik elevator, memberi tahu mereka bahwa satu-satunya harapan mereka adalah membuka paksa pintu elevator dan mengirim Eddie ke ruang listrik untuk memasang kembali kabel elevator. . Kelompok di dalam lift mulai membuat rencana untuk membuka pintu. Mula-mula mereka menggunakan tangan namun tersangkut terlalu erat, kemudian mereka mencoba membuka poros darurat di atas namun hanya bisa dibuka dari luar.

Metzie memberi tahu kelompok tersebut bahwa petugas pemadam kebakaran tidak dapat mencapai lantai atas dan mereka harus membuka mekanisme penguncian untuk membuka pintu. Akhirnya, mereka membuka pintu lift, Eddie mampu membuka kunci mekanisme penguncian dengan obeng, dan menerobos blok drywall ke kamar petugas kebersihan; hanya Eve yang keluar sebelum lift turun karena kabel putus, mencegah yang lain keluar melalui lubang. Jeffrey memberi tahu Eve bahwa dia mencintainya dan berjanji untuk bertemu di lobi sebelum semua orang di lift berbaring telentang dan bersiap menghadapi benturan saat lift mulai jatuh.

