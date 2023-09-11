Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Simbol Keperkasaan AS

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |21:01 WIB
Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Simbol Keperkasaan AS
Sinopsis Film White House Down (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film White House Down akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. White House Down adalah sebuah film thriller aksi politik Amerika tahun 2013 yang ditulis oleh James Vanderbilt dan disutradarai oleh Roland Emmerich. 

Film ini dibintangi oleh Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Joey King, Jason Clarke, Richard Jenkins, dan James Woods.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, White House Down mendapat rating persetujuan sebesar 51% berdasarkan 205 ulasan, dengan rating rata-rata 5,40/10.

Sinopsis Film White House Down, Jatuhnya Simbol Keperkasaan AS

Sinopsis Film White House Down

Dalam film tersebut, seorang petugas Polisi Capitol AS yang telah bercerai berupaya menyelamatkan putrinya dan Presiden Amerika Serikat ketika serangan teroris yang merusak terjadi di Gedung Putih.

Film dimulai ketika Presiden AS James Sawyer membuat proposal kontroversial untuk menandatangani perjanjian damai dengan negara lain guna menghapus kekuatan militer dari Timur Tengah. Veteran USMC yang sudah bercerai, John Cale, bekerja sebagai petugas Polisi Capitol yang ditugaskan kepada Ketua DPR Eli Raphelson, yang keponakannya dia selamatkan saat bertugas di Afghanistan.

Cale berharap untuk mengesankan putrinya Emily dengan wawancara untuk Dinas Rahasia, mendapatkan tiket bagi mereka untuk berkeliling Gedung Putih. Pewawancaranya, Wakil Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Carol Finnerty, seorang kenalan kampus, menganggapnya tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan itu.

Sebuah bom diledakkan di Gedung Kongres Amerika Serikat, menyebabkan Washington, D.C. dikunci. Finnerty mengawal Raphelson ke pusat komando bawah tanah di Pentagon, sementara Wakil Presiden Alvin Hammond dibawa ke Air Force One. Sebuah tim paramiliter yang dipimpin oleh mantan agen Pasukan Delta Emil Stenz menyusup ke Gedung Putih, membunuh Dinas Rahasia, dan merebut gedung tersebut. Kelompok tur tersebut disandera di Ruang Biru oleh nasionalis kulit putih Carl Killick, namun Cale melarikan diri untuk mencari Emily, yang terpisah selama tur.

Pensiunan Head of Presidential Detail Martin Walker membawa Sawyer ke PEOC di bawah Perpustakaan Gedung Putih. Di dalam, Walker membunuh detail Sawyer, mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin serangan, tampaknya berusaha membalas dendam terhadap Sawyer atas misi yang gagal di Iran yang membunuh putra Marinirnya tahun sebelumnya. Cale membunuh tentara bayaran, mengambil senjata dan radionya, dan menyelamatkan Sawyer setelah mendengar Walker.

Walker membawa mantan analis NSA Skip Tyler untuk meretas sistem pertahanan PEOC tetapi mengharuskan Sawyer untuk mengaktifkan sepak bola nuklir. Killick menangkap Emily yang merekam para penyusup di teleponnya dan menyanderanya. Cale dan Sawyer menghubungi struktur komando melalui telepon satelit acak di kediaman dan mencoba melarikan diri melalui terowongan rahasia tetapi menemukan pintu keluar dilengkapi dengan bahan peledak. Mereka melarikan diri dengan limusin kepresidenan tetapi dikejar oleh Stenz dan jatuh ke kolam Gedung Putih.

