Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

4 Lagu Ciptaan Posan Tobing yang Haram Dinyanyikan Band Kotak

Lutfi Fadila , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |22:37 WIB
4 Lagu Ciptaan Posan Tobing yang Haram Dinyanyikan Band Kotak
Lagu ciptaan Posan Tobing yang haram dinyanyikan band Kotak. (Foto: Instagram/@posantobing)
A
A
A

JAKARTA - Deretan lagu ciptaan Posan Tobing yang haram dinyanyikan band Kotak. Isu tersebut mencuat setelah drummer 40 tahun itu melaporkan Kotak atas dugaan pelanggaran hak cipta di Polda Metro Jaya, pada 6 September silam.

Ketiga personel Kotak: Mario Marcella Handika Putra, Swasti Sabdastantri, dan Tantri Syalindri Ichlasari, tersebut terancam 4 tahun penjara dan denda Rp3 miliar jika terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Posan Tobing mengatakan, laporan polisi terpaksa didaftarkannya setelah menilai tak ada itikad baik dari ketiga personel Kotak itu dalam menanggapi somasinya yang dilayangkan pada 7 Juli silam.

“Karena ada lagu-lagu ciptaan saya sendiri maupun bersama, seperti Pelan-Pelan Saja, Selalu Cinta, Masih Cinta, dan Cinta Jangan Pergi, yang masih dinyanyikan Kotak,” tutur sang drummer kepada awak media, pada 6 September 2023. 

Dalam kesempatan yang sama, Posan Tobing juga membeberkan, empat lagu ciptaannya yang haram dinyanyikan Kotak di atas panggung. Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

4 lagu ciptaan Posan Tobing yang haram dinyanyikan Kotak. (Foto: Instagram/@kotakband_)

4 lagu ciptaan Posan Tobing yang haram dinyanyikan Kotak. (Foto: Instagram/@kotakband_)

1.Berbeda

Lagu Berbeda merupakan salah satu track dalam album 'Kotak Kedua' yang dirilis pada 2008. Lirik lagu tersebut bercerita tentang keputusan seseorang berpisah dari orang yang dicintainya karena perbedaan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/205/3141128/posan_tobing-IuTi_large.jpeg
Nama Band Kotak Didaftarkan ke HAKI, Posan: Jujur Kami Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/205/3010553/misi-mulia-posan-tobing-gelar-konser-musik-batak-Io0EASK4Ad.jpg
Misi Mulia Posan Tobing Gelar Konser Musik Batak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/205/2982711/posan-tobing-siap-bawa-musik-batak-jadi-saingan-koplo-lewat-kontes-batak-bernyanyi-kc8kaeuqzr.jpg
Posan Tobing Siap Bawa Musik Batak Jadi Saingan Koplo Lewat Kontes Batak Bernyanyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/205/2909085/icha-yang-dan-posan-tobing-hadirkan-lagu-romantis-aku-masih-mencintaimu-tw6WNJSEdw.jpeg
Icha Yang dan Posan Tobing Hadirkan Lagu Romantis Aku Masih Mencintaimu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/33/2895400/posan-tobing-kembali-diperiksa-terkait-kasus-pelanggaran-hak-cipta-h7DEfQgot2.jpg
Posan Tobing Kembali Diperiksa Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/33/2895383/curhat-posan-tobing-diserang-haters-usai-polisikan-band-kotak-ou1vD9n4tJ.jpg
Curhat Posan Tobing Diserang Haters usai Polisikan Band Kotak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement