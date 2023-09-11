Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Senangnya Mea Shahira Helat Showcase Not Today Not Tomorrow

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |00:21 WIB
Senangnya Mea Shahira Helat Showcase Not Today Not Tomorrow
Mea Shahira gelar showcase (Foto: ist)
JAKARTA - Mea Shahira sukses menghelat showcase intimate bertajuk Not Today Not Tomorrow. Showcase dibuka oleh penampilan Winaya dan Jesenn. Masing-masing membawakan tiga lagu, berisi lagu sendiri dan juga lagu cover. Setelah keadaan mulai memanas, Mea Shahira hadir ke panggung.

Setelah melalui hiatus selama dua tahun, Mea mengaku excited untuk berada di showcase-nya dan bisa comeback untuk menghibur para penggemar dan teman-teman yang datang. Selain kedatangan Jesenn dan Winaya pun, ia juga mengajak Aziz Hedra yang viral dengan lagu Somebody’s Pleasure, dan juga Farrel Hilal untuk duet di atas panggung, membawakan lagu Buktikan dan Almost is Never Enough.

Senangnya Mea Shahira Helat Showcase Not Today Not Tomorrow

