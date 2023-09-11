Penyebab Posan Tobing Hengkang dari Band Kotak

JAKARTA - Penyebab Posan Tobing hengkang dari band Kotak kembali dikulik seiring perseteruan kedua belah pihak. Bahkan dia melaporkan mantan bandnya itu atas dugaan pelanggaran hak cipta ke Polda Metro Jaya, pada 6 September 2023.

Kotak yang kala itu beranggotakan Posan (drum), Pare (vokal), Icez (bass), dan Cella (gitar) lahir dari ajang Dream Band. Mereka kemudian merilis album debut, pada 2004, dengan tembang hits, seperti Hilang, Damai Hati, dan Terbang (Khayal).

Setelah debut, Kotak mulai mengalami pergantian personel. Akhir tahun 2006, Pare sang vokalis memutuskan keluar dari band karena ingin melanjutkan pendidikan. Posisinya digantikan Tantri yang merupakan kontestan Dream Band, pada 2005.

Setelah Kotak merilis album kedua, pada 2008, Icez juga memutuskan hengkang yang digantikan Chua. Dengan formasi baru ini, Kotak merilis album ketiga berjudul 'Energi', pada 26 Agustus 2010. Album itu melahirkan lagu hits seperti Pelan-Pelan Saja dan Selalu Cinta.

Namun pada 2011, Posan Tobing memilih keluar dari Kotak dengan alasan tak lagi satu visi dengan personel Kotak lainnya. Bahkan, dia mengaku, terlibat perselisihan dengan Cella, gitaris Kotak.

"Alasan keluar karena gue sama Cella berantem. Tinggal pukul-pukulan saja, waktu itu di Bali. Sudah tidak ada omongan beberapa kali manggung. Hati enggak nyaman, terus cabut," kata Posan Tobing dalam chanel YouTube RsgTV, pada 6 November 2022.