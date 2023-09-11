LMAC MUSIC FORALL FEST Sukses Digelar, Cita Rasa Konser Internasional

SUKABUMI – LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’ 2023 sukses dihelat pada 8-9 September 2023. Festival konser terbesar berstandar kelas dunia ini dilengkapi aksi bintang K-Pop serta Tanah Air yang menciptakan pengalaman berbeda.

Acara yang digelar di Lido Music & Art Center tersebut disaksikan juga oleh bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Ia turut menyaksikan penampilan bintang ternama yang tampil di hari kedua LMAC MUSIC FORALL FEST.

“Bersama Bakal Calon Presiden RI Ganjar Pranowo bersama nonton bareng konser LMAC Music For All Fest 2023,” ujar Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan keseruan acara pada laman Instagram miliknya.

Hary menjelaskan, konser perdana yang berlangsung pada 8-9 September 2023, menandai mulai beroperasinya Lido Music & Arts Center.