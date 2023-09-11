Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

LMAC MUSIC FORALL FEST Sukses Digelar, Cita Rasa Konser Internasional

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |10:42 WIB
LMAC MUSIC FORALL FEST Sukses Digelar, Cita Rasa Konser Internasional
LMAC MUSIC FORALL FEST 2023. (Foto: MNC Media)
A
A
A

SUKABUMI – LMAC ‘MUSIC FORALL FEST’ 2023 sukses dihelat pada 8-9 September 2023. Festival konser terbesar berstandar kelas dunia ini dilengkapi aksi bintang K-Pop serta Tanah Air yang menciptakan pengalaman berbeda.

Acara yang digelar di Lido Music & Art Center tersebut disaksikan juga oleh bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Ia turut menyaksikan penampilan bintang ternama yang tampil di hari kedua LMAC MUSIC FORALL FEST.

“Bersama Bakal Calon Presiden RI Ganjar Pranowo bersama nonton bareng konser LMAC Music For All Fest 2023,” ujar Hary Tanoesoedibjo seraya membagikan keseruan acara pada laman Instagram miliknya.

Hary menjelaskan, konser perdana yang berlangsung pada 8-9 September 2023, menandai mulai beroperasinya Lido Music & Arts Center.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962/mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635/mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement