Cerita More on Mumbles Harus Profesional saat Sedang Bertengkar

JAKARTA - More on Mumbles, duo asal Yogyakarta beranggotakan Lintang Larasati dan Ikhwan Hastanto. Mereka merupakan pasangan kekasih yang meraih mimpi bersama di industri musik.

Bekerja bersama pasangan, bagaimana kalau masalah personal mempengaruhi urusan pekerjaan sebagai musisi di satu grup kerap menjadi pertanyaan.

“Haduh, kalau masalah itu emang pinter-pinternya kita buat dewasa aja sih,” kata Awan, panggilan akrab Ikhwan.

“Sebisa mungkin kalau ada masalah personal, kami berhenti kerja terus berusaha selesaikan masalahnya dulu. Begitu sudah clear, baru lanjut kerja lagi. Untung aku sama Lintang sama-sama tipe pasangan yang pengen cepet-cepet selesai masalah kalau ada,” lanjutnya.

Lintang menambahkan, pernah suatu saat More on Mumbles harus menciptakan lagu baru karena lagu yang ada masih kurang banyak untuk dibawakan di panggung. Masalahnya, saat itu Awan dan Lintang sedang bertengkar. Karena jadwal manggungnya sudah dekat, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap workshop lagu baru meski sedang ada masalah personal.

“Hahaha itu kocak banget sih. Kami tuh diem-dieman, tapi Awan tetep bikin musiknya pake gitar gitu, terus aku tetep nyanyi cari-cari nada gitu dari genjrengannya Awan. Tapi, kita tuh gak ngobrol apa-apa. Entah gimana waktu itu kok bisa lagunya langsung jadi di pertemuan itu juga,” kenang Lintang.