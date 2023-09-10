Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Audisi X Factor di Bandung Sedot Ribuan Peserta, Munculkan Beragam Talenta

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |18:16 WIB
Audisi X Factor di Bandung Sedot Ribuan Peserta, Munculkan Beragam Talenta
Audisi X Factor Indonesia 2023 di Bandung. (Foto: Arif/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Audisi X Factor Indonesia 2023 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, pada 9-10 September 2023 sukses digelar. Audisi tersebut sukses menyedot ribuan peserta dengan berbagai kemampuan uniknya. 

Pada audisi hari kedua, peserta yang mengikuti audisi cukup banyak, naik lebih dari 50 persen dibanding hari pertama. Faktor x yang dipersembahkan peserta pun cukup beragam, terutama pada kemampuan tarik suara. 

"Antusiasme peserta audisi di Bandung hari kedua ini mengalami kenaikan sekitar 50% dari hari pertama. Mungkin karena di hari pertama masih ada kerja, jadi sekarang puncaknya," kata Produser RCTI X Factor Indonesia Elfa Fadlurrahman. 

Hingga sore hari, peserta yang mendaftar ke X Factor Indonesia terus berdatangan. Para peserta silih berganti unjuk kemampuan di hadapan juri. Sebelum unjuk gigi, mereka secara bergantian unjuk kebolehan di depan peserta lainnya. 

Sementara itu, Produser RCTI Hardian Eka Putra mengatakan, talenta peserta asal Bandung cukup luar biasa. Secara potensi, mereka mampu menunjukkan berkarakter unik dan suara bagus. 

Halaman:
1 2
