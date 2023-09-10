Advertisement
TV SCOOP

Kisah Para Peserta Adu Bakat dalam Audisi X Factor Indonesia 2023 di Bandung

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |15:16 WIB
Kisah Para Peserta Adu Bakat dalam Audisi X Factor Indonesia 2023 di Bandung
Audisi X Factor Indonesia 2023 di Bandung. (Foto: Arif/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Audisi X Factor Indonesia 2023 kembali hadir di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung, pada 9-10 September 2023. Peserta dari berbagai daerah di Indonesia hadir, beradu skill untuk menunjukkan bakat mereka pada ajang spektakuler RCTI. 

Salah satu peserta asal Subang Ridia, 24, mengaku memiliki motivasi besar bisa lolos dan menjadi wakil Bandung pada ajang tahun ini. Pada kompetisi kali ini, dia mencoba menyuguhkan kemampuannya pada bidang tarik suara dan gitar. 

Salah satu peserta X Factor Indonesia, Ridia saat audisi di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Tamansari, Kota Bandung.  (Foto: Arif/MPI)

"Motivasi ikut X Factor, aku ingin mengembangkan bakat di bidang musik, terkhusus di bidang tarik suara. Dan ini adalah kompetisi pertama yang saya ikuti," kata mojang cantik berkacamata ini ini. 

Menurut dia, kelebihan yang ingin ditonjolkan adalah menyanyi dengan iringan gitar sendiri. Bakat ini, kata dia, jarang dimiliki orang lain. Dia pun selama ini sering manggung di berbagai event musik dan cafe. 

"Tapi satu hal tujuan saya ikut audisi ini adalah ingin membanggakan orang tua," ujarnya. 

Telusuri berita celebrity lainnya
