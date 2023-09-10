Aaliyah Massaid dan Geni Faruk Akhirnya Bertemu, Direstui dengan Thariq Halilintar?

JAKARTA - Aaliyah Massaid hadir di acara Mitoni yang digelar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada 10 September 2023. Acara ini dihelat dalam rangka menyambut kehamilan Aurel yang memasuki usia 7 bulan.

Aaliyah Massaid datang bersama sang ibu, Reza Artamevia. Mereka menang diketahui punya hubungan dekat dengan keluarga Aurel, dimana Aaliyah sendiri merupakan sahabat dari Aurel sejak kecil dan Reza Artamevia bersahabat dekat dengan Krisdayanti.

Reza Artamevia bahkan menghibur tamu undangan dengan membawakan lagu hitsnya, Keabadian. Krisdayanti, Aurel dan Aaliyah pun menemani Reza bernyanyi bersama dengan kompak.

Di momen tersebut pula, terlihat Atta Halilintar bersama sang adik, Thariq memperkenalkan Aaliyah kepada ibunya, Geni Faruk. Momen perkenalan itu begitu hangat dan Geni Faruk tampak tersenyum semringah saat bercengkrama dengan Aaliyah.

Sementara di sisi lain, Thariq menatap dengan begitu dalam interaksi antara Ibunya dengan Aaliyah.

"Panggilannya Aal?" tanya Geni Faruk.

"Bang Atta manggilnya Aal," jawab Aaliyah.