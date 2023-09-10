Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Tak Berharap Lolly Pulang ke Indonesia, Ini Alasannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |00:01 WIB
Nikita Mirzani Tak Berharap Lolly Pulang ke Indonesia, Ini Alasannya
Nikita Mirzani tak berharap Lolly pulang ke Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nikita Mirzani sampai saat ini masih belum berdamai dengan putri sulungnya, Laura Meizani alias Lolly. Bahkan keduanya juga sudah tidak berkomunikasi dan saling memblokir kontak satu sama lain.

Bukan cuma itu, Nikita juga engga membiayai kehidupan Lolly di London, Inggris dan tak mengharapkan Lolly kembali pulang ke Indonesia.

"Enggak (berharap Lolly pulang). Kalau bisa ya jangan pulang," ujar Nikita Mirzani di Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Nikita Mirzani Tak Berharap Lolly Pulang ke Indonesia, Ini Alasannya

Ibu tiga anak itu benar-benar sudah kecewa dengan Lolly. Nikita Mirzani takut kedua anak laki-lakinya yang masih kecil itu terkontaminasi oleh Lolly jika pulang ke Indonesia.

"Karena gue gak mau anak gue yang dua orang ini terkontaminasi gitu," ungkap Nikita Mirzani.

Apalagi anak keduanya, Azka sudah mulai mengerti dengan apa yang ia dengar. Sedangkan Nikita Mirzani tidak bisa selalu bisa mengawasi mereka.

"Gue kan gak bisa 24 jam di rumah. Katakan dia pulang, terus Azka sudah bisa diajak bicara gitu kan, apa nanti yang akan diomongin," ucap Nikita Mirzani khawatir.

"Kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga anak gue yang dua ini jangan sampai seperti itu," tambahnya.

