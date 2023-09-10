Mengulik Awal Perseteruan Dewi Perssik dan Nikita Mirzani

JAKARTA - Mengulik awal perseteruan Dewi Perssik dan Nikita Mirzani yang kembali heboh karena isu gaji pilot. Kedua artis ini terlibat saling sindir setelah sang pedangdut mengklaim, kekasihnya yang berprofesi pilot bergaji Rp200 juta per bulan.

Namun ini bukanlah perseteruan perdana keduanya. Hubungan tak baik keduanya bahkan sempat terekam kamera pada Mei 2021. Kala itu, Dewi Perssik dan Nikita Mirzani memandu sebuah acara talkshow yang menghadirkan Thomas Djorghi sebagai bintang tamu.

Saat Dewi bertanya rahasia awet muda pedangdut 54 tahun itu, Rian Ibrahim yang juga menjadi host dalam acara itu mengungkapkan hal tersebut sudah ditanyakan. Hal itu membuat Nikita Mirzani menyindir sang pedangdut dengan berkata, "Dengarkan (pakai) kuping dong "

Perkataan tersebut membuat Dewi Perssik mengamuk dan langsung menjambak rambut palsu yang dikenakan ibu tiga anak tersebut. Sejak itu, kedua artis ini kerap kali terlibat saling sindir melalui media sosial.