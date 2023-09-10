Anang Hermansyah Nangis saat Aurel Sungkeman di Acara Mitoni 7 Bulanan

JAKARTA - Pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar acara Mitoni dari adat Jawa dalam rangka kehamilan Aurel Hermansyah yang sudah memasuki usia 7 bulan.

Acara ini digelar pada hari ini, Minggu (10/9/2023) yang dihadiri keluarga besar Atta dan Aurel, yakni keluarga Halilintar, Lemos, dan Hermansyah.

Atta, Aurel dan putri mereka Ameena Hanna Nur Atta mengenakan pakaian berwarna coklat. Sementara keluarga mereka kompak mengenakan kebaya dan beskap berwarna ungu.

Serangkaian prosesi pun dilakukan dalam acara adat ini. Diawali dengan ceramah yang disampaikan oleh ustadzah Aisah Dahlan lalu dilakukan prosesi sungkeman yang melambangkan ungkapan memohon doa restu agar persalinan calon ibu diberikan kelancaran, ibu dan jabang bayi sehat, selamat serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.