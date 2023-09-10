Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Jatuh saat Acara Mitoni 7 Bulanan Kehamilan Aurel Hermansyah

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |21:30 WIB
Atta Halilintar Jatuh saat Acara Mitoni 7 Bulanan Kehamilan Aurel Hermansyah
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah usai gelar acara mitoni 7 bulanan. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar mengalami insiden di tengah acara mitoni 7 bulanan kehamilan Aurel Hermansyah berlangsung. Tak disangka, ia terjatuh dalam prosesi yang berjalan khidmat tersebut.

Usai menjalani ritual memecahkan kelapa dan telur, Atta menjelaskan bahwa lantai di panggung sedikit licin. Hal ini lah yang membuatnya terjatuh saat melindungi Aurel Hermansyah saat berjalan di depannya. 

"Tadi pas di atas ada air, memang ada yang mecahin telor juga, aku megang dia (Aurel Hermansyah ) supaya nggak jatuh, eh aku yang jatuh,"ungkap Atta Halilintar usai menjalani prosesi mitoni di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023).

Atta menyebut, kakinya memang telah memiliki cedera sehingga tak kuat menahan. Akhirnya, ia harus pasrah terjatuh kala berada di atas panggung.

"Aku kakinya engkel, jadi kalau dibawa dikit udah longgar biasa main futsal, nggak kuat nopangnya jadi lebih jatuh, tetapi itu bagian dari ujiannya hari ini," jelas Atta Halilintar.

Halaman:
1 2
