Sempat Batal Nikah, Hana Hanifah Resmi Dipinang Pria Tampan

JAKARTA - Selebgram Hana Hanifah resmi menikah, pada 8 September 2023. Kabar bahagia tersebut diumumkan selebgram 28 tahun tersebut lewat akun Instagram pribadinya, pada Minggu (10/9/2023).

"08.09.2023," tulis sang selebgram sebagai caption foto yang memperlihatkan wajah semringahnya dan sang suami yang bernama Randy, sambil memamerkan buku nikah.

Prosesi akad nikah Hana dan Randy dilakukan dengan adat Sunda yang didominasi warna putih. Sementara resepsi pernikahan digelar dengan nuansa internasional bernuansa cokelat dan nude.

Kabar pernikahan tersebut ramai dikomentari rekan sesama artis dan warganet. "Happy wedding, samawa sayangku," kata Anggita Sari. Selebgram Mang Osa menambahkan, "Nah, yang tiba-tiba begini yang biasanya awet. Slemora ya Mak."