Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Batal Nikah, Hana Hanifah Resmi Dipinang Pria Tampan

Lutfi Fadila , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |20:31 WIB
Sempat Batal Nikah, Hana Hanifah Resmi Dipinang Pria Tampan
Hana Hanifah resmi menikah dengan Randy. (Foto: Instagram/@egha.makeup)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Hana Hanifah resmi menikah, pada 8 September 2023. Kabar bahagia tersebut diumumkan selebgram 28 tahun tersebut lewat akun Instagram pribadinya, pada Minggu (10/9/2023).

"08.09.2023," tulis sang selebgram sebagai caption foto yang memperlihatkan wajah semringahnya dan sang suami yang bernama Randy, sambil memamerkan buku nikah.

Prosesi akad nikah Hana dan Randy dilakukan dengan adat Sunda yang didominasi warna putih. Sementara resepsi pernikahan digelar dengan nuansa internasional bernuansa cokelat dan nude.

Kabar pernikahan tersebut ramai dikomentari rekan sesama artis dan warganet. "Happy wedding, samawa sayangku," kata Anggita Sari. Selebgram Mang Osa menambahkan, "Nah, yang tiba-tiba begini yang biasanya awet. Slemora ya Mak."

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/33/2928998/ibunda-hana-hanifah-ogah-komunikasi-dengan-randy-sang-mantu-ada-apa-oAQHGJT7uU.jpg
Ibunda Hana Hanifah Ogah Komunikasi dengan Randy sang Mantu, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925298/randy-kerap-mangkir-di-pengadilan-agama-bogor-hana-hanifah-kecewa-v12iqkLfTu.jpg
Randy Kerap Mangkir di Pengadilan Agama Bogor, Hana Hanifah Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/33/2925035/randy-tak-hadir-di-sidang-cerai-3-kali-masih-cinta-hana-hanifah-pW6CZkTWCF.jpg
Randy Tak Hadir di Sidang Cerai 3 Kali, Masih Cinta Hana Hanifah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/33/2910105/tak-tuntut-nafkah-ke-randy-hana-hanifah-mas-kawin-aja-diambil-gHnXM1yNBG.jpg
Tak Tuntut Nafkah ke Randy, Hana Hanifah: Mas Kawin Aja Diambil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/33/2908603/menyesal-menikah-dengan-randy-hana-hanifah-lebih-baik-menjanda-lGPHCq7GUU.jpg
Menyesal Menikah dengan Randy, Hana Hanifah: Lebih Baik Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/33/2908453/hana-hanifah-sebut-randy-selingkuh-di-hotel-SBaGn3zsTH.jpg
Hana Hanifah Sebut Randy Selingkuh di Hotel
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement