HOT GOSSIP

Reaksi Mayang saat Disawer Fuji Gift TikTok: Cukup Kak Uti

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |20:02 WIB
Reaksi Mayang saat disawer Fuji gift TikTok. (Instagram/@mayang.lucyaana)
JAKARTA - Adik mendiang Vanessa Angel, Mayang Lucyana, baru-baru ini disawer gift TikTok oleh Fuji saat sedang live. Momen ini diabadikan oleh beberapa akun TikTok.

Salah satunya oleh akun @cicidomani. Ketika itu, Fuji tampak terus memberikan gift 'Cantik Dehh' hingga mencapai ratusan.

Mayang terus-terusan mengucapkan terima kasih kepada Fuji. Ia mendekatkan kedua telapak tangannya dan meminta adik mendiang Bibi Ardiansyah itu berhenti mengirimkan gift.

"Sudah..sudah..cukup Kak Uti," kata Mayang, dikutip pada Minggu (10/9/2023).

Namun, Fuji seolah tak mendengarkan ucapan Mayang. Ia terus-terusan mengirimkan gift tersebut.

Cuplikan video itu hingga kini sudah disukai lebih dari 17 ribu pengguna TikTok. Di antaranya banyak yang menilai aksi Fuji ini adalah balasan usai diduga disindir Mayang.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
