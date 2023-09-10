Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Dituntut 1 Tahun Penjara, Begini Kata Irish Bella

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |19:16 WIB
Ammar Zoni Dituntut 1 Tahun Penjara, Begini Kata Irish Bella
Irish Bella menanggapi tentang sang suami yang dituntut 1 tahun penjara. (Foto: Instagram/@_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni dituntut hukuman 1 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Kini, Irish Bella belum menjenguk suaminya itu setelah menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. 

Saat ditemui kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023) Irish Bella mengatakan, untuk sementara waktu, dirinya masih fokus merawat kedua anaknya.

"Ya itu makanya untuk fokus ngurus anak-anak," ujar Irish Bella kepada awak media.

Sayangnya, Irish Bella enggan memberikan komentar banyak soal kasus yang menjerat suaminya tersebut. Ia hanya meminta doa untuk masalah yang dihadapi Ammar.

"(Doanya) yang terbaik pastinya," tutur Irish Bella.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement