Ammar Zoni Dituntut 1 Tahun Penjara, Begini Kata Irish Bella

Irish Bella menanggapi tentang sang suami yang dituntut 1 tahun penjara. (Foto: Instagram/@_irishbella_)

JAKARTA - Ammar Zoni dituntut hukuman 1 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Kini, Irish Bella belum menjenguk suaminya itu setelah menjalani masa tahanan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Saat ditemui kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2023) Irish Bella mengatakan, untuk sementara waktu, dirinya masih fokus merawat kedua anaknya.

"Ya itu makanya untuk fokus ngurus anak-anak," ujar Irish Bella kepada awak media.

Sayangnya, Irish Bella enggan memberikan komentar banyak soal kasus yang menjerat suaminya tersebut. Ia hanya meminta doa untuk masalah yang dihadapi Ammar.

"(Doanya) yang terbaik pastinya," tutur Irish Bella.